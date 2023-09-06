Yaşananlar sonrasında kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş dönemlerde karşılaştığımız farklı görüntüler bu yağışta görülmemiştir. Bu da önemli bir gelişme." açıklamasını yaptı.

"DÖRT YILDA YATIRIMLARIMIZIN NE KADAR HAYATİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Dört yılda yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu gördük." diyen İmamoğlu, "Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir." dedi.

"GEREKİRSE SAHAYA ÇIKARIM"

Yağışın bazı noktalarda metrekareye 150 kilogram düştüğünü belirten İmamoğlu, "Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yoğunlaşan ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları tespit edersek mutlaka kendim sahaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde, kentin kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Ortalaması 130 kiloya ulaşan bir yağış düştü yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde. 18.30 itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yağış, 21.30’dan sonra da hafiflemeye başladı. Şu anda, 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız, başta itfaiye, İSKİ, Yol Bakım olmak üzere etkin bir şekilde sahada. İhbarları değerlendirip, müdahale içerisindedirler. Öncelikle şunu söyleyeyim: Anlık yağış yoğunluğu esnasında, bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesi gerçekleşti. Şu anda kapalı olan yolumuz ve herhangi bir alt geçidimiz yoktur. Bu manada, yine tabii yağışın birikintisiyle geçmiş dönemlerde, özellikle Ayamama'da yoğunlaşan ve farklı görüntülerle karşılaştığımız ortamlar oluşmamıştır. Ayamama, çok yüksek oranda kabarmış olsa da bu yoğun yağışa rağmen, Ayamama'nın doğal akışı, süreci karşılayabilmiştir. Bu da önemli ve sevindirici.”

Şu ana kadar sahada bin 808 ihbar gerçekleşti. Bu bin 808 ihbarın tümü değerlendirilip, sahada irtibatta olan personelimiz yönlendirilmektedir. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi’ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakuru Hastanesi’ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim.

Tabii şu bir gerçek: Yağış, bazı noktalarda 150 kiloyu bulmuştur. Bu, gerçekten ciddi bir yağış rakamıdır. Bunun şu anda büyük oranda havzalar bölümüne düştüğü de bir gerçek, başta Sazlıdere olmak üzere, Alibey Barajımız olsun, yine özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleştiği. Bu anlamda beklenmedik ve anlık yağışın barajlara pozitif etkisini de belirtmek isterim. Şunu söyleyeyim: Tabii iklim değişikliğinin yoğun etkisinin, dünyamızda artık yağışların bu şekilde kendini göstermesi, geçtiğimiz dört yıl içerisinde sel ve su baskınlarına yaptığımız büyük yatırımların… Bu anlamda yatırımlarımız, güncel değerleriyle 13 milyarı aşmış bir durumdadır. Tam da bugün, yine tarihi yarımadada tünel kazısını bitirdiğimiz, Unkapanı Tüneli Aksaray’a bağlayan çalışmanın da ne kadar önemli bir yatırım olduğunun da altını çizmek isterim. Dört yılda, yerin altında önem verdiğimiz bu yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu, bazen yüzlerce yıllık yağış oranlarını değerlendirip, baskınların ona göre önlenmesi konusundaki teknik çalışmaların, artık güncel birtakım yağış reflekslerine göre doğanın bu şekilde kendini göstermesi, iklim değişikliğinin bu şekilde yağışa dönüştüğü bir İstanbul'da, bütün Türkiye'de, hatta dünyada hesaplarımızı da ona göre yapmamız gerektiğini göstermiştir. Göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın, gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir.

Eyüpsultan, Başakşehir, Arnavutköy, hatta bir bölüm Sarıyer, bir kısım Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri’yi de sayabiliriz; bu bölgede olan bu yağışların şu anda hızlıca kendini toparlayabilmesi altyapı olarak ve belli yapılara da hızlıca müdahale etmemiz, gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kadromuz açısından da sevindirici bir çalışmadır. Çok ciddiye aldığımız ve bizi de biraz tedirgin eden iki çocuğun kayıp olması ihbarını da Başakşehir'den almıştık, Ama hemen onların bulunmuş olması sevindiricidir. Dolayısıyla, şu an itibariyle, Allah korusun ki, bir can kaybı ihbarıyla karşılaşmadık. Umuyorum bu saat itibariyle de bizi üzecek bir haberle karşılaşmayız. Arkadaşlarımın burada bana verdiği bilgiler doğrultusunda şunu da söylemem gerekir: Yarın öğlene kadar, çok parçalı yağış geçişleri mümkün.

Ama şu anda yaşadığımız bu etkideki bir yağış da beklenmemektedir. Tabii arzumuz, mevsim normallerinde yağışların olması. Ki hepimizi yaz boyu süren kuraklığın ne kadar ürküttüğünü, su kıtlığının ve kuraklığın etkisinin şehrimizi nasıl etkilediğini, su tasarrufunu nasıl sıklıkla, başta İSKİ kurumumuz olmak üzere, dile getirdiğimizi bütün vatandaşlarımız biliyor. Tabii bunun bir karşılığı da ne yazık ki kuraklık gibi, bu tür anlık yağışlar, anlık sağanak şeklindeki çok büyük kütleler halindeki yağış düşüşleri görülebiliyor. Ki kış döneminde de bu tam tersi bir şekilde kuraklığın yanı sıra, yoğun kar yağışı, tipi gibi süreçlerle bizi buluşturuyor. Acı bir şey ama, demek ki 21. yüzyılın devamında da bunlarla karşılaşacağız.

Vatandaşlarımızın da uyarılarımıza dikkatli davranması önemli. Bu anlamda onlara da teşekkürü bir borç biliyoruz. Yaptığımız anlık uyarlar neticesinde, kıymetli vatandaşlarımızın tedbir almaları da muhtemeldir ki bizi üzecek haberlerin engellenmesinde bir çabadır. Bu noktada, devletimizin bütün kurumları, başta Valiliğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tabii ki bunun önemli bir parçası olan bütün vatandaşlarımızın, bu tür uyarılara dikkatle yaklaşması ve anında refleks göstermeleri bizi; üzen, korkutan haberlerden de uzak tutmayı sağlayacaktır. Biz, bu anlamda altyapı yatırımlarımıza en etkili şekilde devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu işimizi ihmal etmeyeceğiz. Geçmişten kalan bütün eksiklikleri gidereceğiz. Kentin her noktasında su baskınlarını engelleme noktasında da çalışmalarımızın süreceğini ve bunun da bir seferberlik olduğunu belirtmek istiyorum. Birçok seferberlik konuşuyoruz, deprem gibi, başka hususlarda olduğu gibi. Ama bir yönüyle de iklim değişikliğinin de etkisinin bir seferberlik gerektirdiğini, bu noktada yatırımların gecikmemesi için de iş birliğinin her yönüyle ele alınması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum.

Allah, İstanbul'umuzu her türlü afetten, sıkıntıdan korusun. Elbette ki bereket, yağmur ve bunun gibi beklentilerimiz de elbette vardır. Ama umuyoruz ki, makul seviyede, mevsim normallerinde sürsün. Tekrar anlık yoğun gelişmeler olursa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Buradan takip etmeye devam edeceğim. Yoğunlaşma ve tedbir alınması gereken bir kısım noktaları da tespit eder isek de mutlaka kendim bizzat sahaya çıkıp, arkadaşlarımın yanında olacağım. Tekrar emeği geçen herkese, her kuruma yürekten teşekkür ediyorum."