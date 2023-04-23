HATAY- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Hatay Samandağ’da kurduğu çadır alanında Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında yürütülen Büyüt Hayallerini projesi kapsamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu süren etkinlik ve atölyelerle kutlandı.

Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Eşi Meral Seçer çadır alanında çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar için bez çanta boyama, tekli kuş evi yapımı, uçurtma atölyesi, mendil kapmaca, halat oyunları gibi atölyelerin yanı sıra yetişkinler için el işi ve makrome bileklik yapımı gibi atölyeler yapıldı. Ayrıca açık alanda gün boyu müzik, sihirbaz gösterisi, popcorn ve pamuk şeker ikramları vardı.

HABER: GİZEM ÇAKAL