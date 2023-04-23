28 Mayıs'a kadar her gün 10.00-12.00 ve 13.00 17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek sergide, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konulu fotoğraf, belge ve obje yer alıyor.

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı tarihlere rastladığını anımsattı.

Bu yıl çok büyük acıların yaşandığını belirten Toker, "Hepsini yüreğimizde hissederek bu bayramları, eski bayramları hatırlatmakta, beraberce sizlerle hatırlamakta fayda görüyoruz. Onun için böyle bir sergi açtık. Burada hem 23 Nisan'la ilgili hem 19 Mayıs'la ilgili Atatürk döneminden kalan yani ilk bayramlarımızdan itibaren burada yapılan, Ankara'da yapılan törenler, resimler, yaşananlar, onların hepsini, elimizde olanlarla, sizlere yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.