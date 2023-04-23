HABER: SUAT GÜN

Ahilik Vakfı'nın geleneksel iftar yemeğinde bir konuşma yapan gazetemizin yazarı Prof. Dr. Süleyman Doğan ailenin önemini, orucun İslam düşüncesindeki yeri ve önemi üzerinde örnekler vererek üniversite öğrencilerine bilgi verdi. Orucun dinimizdeki büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Oruç İslam dininde en önemli ibadetlerden biridir. Çok külli bir ibadettir. Aynı zamanda çok muhtasar bir ibadettir. Bu ibadetin içerisinde oruçla beraber, hem bedenimizi, hem ruhumuza, hem zihnimize oruç tutturuyoruz aynı zamanda bir irade eğitimi vardır. Orucun içerisinde bütün ibadetler sanki birleştirilmiş bir taraftan oruç tutuyoruz bir taraftan teravih namazı kılıyoruz. Hatimler indiriliyor, hatimle namaz kılınıyor. Teravihlerde müminler bir araya geliyor ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı aydır Ramazan. Efendim insanlar bir araya geliyor, iftar yemekleri veriliyor, kardeşliğin dayanışmanın zirve yaptığı bir günler ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı geceler gündüzleri idrak ediyoruz ve bu bunun içinde bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi var.”

AHİLİK BİRLİKTİR

Ahilik Vakfının iftar programında konuşan Prof. Dr. Süleyman Doğan, “Efendim Ahilik Vakfı'nın geleneksel iftar yemeğinde vakıf merkezinde bir araya geldik. Vakıf Başkanlığından Durmuş Demirbaş'ın davetiyle burada bulunduk ve Önce Vatan Gazetesi’nden Suat Gün Bey ile beraberdik. Ahilik gerçekten önemli bir ekonomik, kültürel ve sosyal bir teşkilattır. Sanatta mükemmellik, yaşayışta dürüstlük, toplum ve insana hizmeti esas alan bir büyük teşkilattır. Ahilikte sanat ve ahlak ayrılmaz bir bütündür. Ahlaki prensiplere göre çalışma esas alınır. İş dünyasını organize eden ve tüm dünyaya ortak olabilecek bir sistemdir. Sosyal ekonomik bir sistemdir, iyi örnekler sunar. Ahilik; eğitim, bilim, ticarette kalite standartları sunan, üretim tüketim denetim ve toplumun bütün işleyişine nüfus etmiştir. Başta Anadolu olmak üzere Balkanlardan Kırım’a kadar uzanan bir coğrafyada egemen olan ekonomik kültürel bir sistem kurmuştur. Dolayısıyla ahilikte dürüstlük ve ciddi bir ahlak vardır, tekrar bu sistemi biz vücuda getirmemiz lazımdır. Ahilik birliktir” dedi.

HATALARI YÜZE VURMUMAK

Ahiliğin prensipleri konuşunda üniversite öğrencilerine bilgi veren Profesör Doğan, “Efendim; ahilik kültürü içerisinde, ahiliğin bir ahlaki prensipleri vardır, bu prensipleri şöyle maddeler halinde sıralayabiliriz:

İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak,

İçi dışı özü sözü bir olmak sözünü bilmek sözünde durmak

Affedici olmak tatlı dilli olmak

Sır saklamak,

Cömert ikram ve kerem sahibi olmak,

Kötü söz ve hareketlerde sakınmak,

Başkasının malına hıyanet etmemek,

Güler yüzlü olmak,

Kötülük edenlere iyilikte bulunmak,

Hiç kimseye azarlamamak sabırlı olmak öfkesine hâkim olmak,

Hile yapmamak,

Hizmette ayrım yapmamak,

Hataları yüze vurmamak,

Bir sanatla iş sahibi olmak,

İşte bu ahiliğin güzel prensipleri; umdeleri efendim, bu kuralları sayesinde insanlar doğruluğa dürüstlüğe yöneltilir, ahlaklı olmayı öğreten bir sistemdir. Bu dünya çapında bir sistemdir ki, bundan örnek almamız lazım, tekrar hayata bunu geçirmemiz lazım diye düşünüyorum” dedi.

AHİLİK VAKFI BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRBAŞ

İftar programında bir konuşma yapan Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı Duran Demirbaş, Vakfın yaptığı hizmetleri diler getirerek şöyle konuştu: “Vakfımız 1985 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı, ahilik ve Ahi Evranı, basın yayın kitaplar yoluyla tanıtmaktır.1981 yılından beri artık ahilik haftası kutlanıyor. Bu kutlamaların yanında uzak ve yakın üniversite öğrencilerine Vakıf üyelerinin ve daha önceki mezun öğrencilerimizin, iş sahibi doktor ve öğrencilerin katkılarıyla her akşam iftar verdik. İftara gelen öğrencilerimize kadim Türk geleneği olan diş kirasını takdim ettik. Bu düzen Ramazan'ın son gününe kadar devam edecek, Allah izin verirse. Bayramın birinci günü yine İstanbul'dan memleketlerine gidemeyen, ailelerinden uzak, yurtlarda, evlerde kalan öğrenci kardeşlerimizle ahiret sofrası kuracağız. Bayramın birinci günü saat 10.00'da öğrenci kardeşlerimizle kahvaltı yapacağız inşallah. İftar sonrasında üniversite öğrencilerimize diş kirası da takdim ediyoruz. Ramazan dışında da vakfı olarak maneviyat sohbetleri düzenliyorduk. Her ay akşamları Topkapı Genel Merkezinde yapıyorduk. Korona süreci geldi, deprem geldi, depremden sonra üniversitelerin tatil dönemi başladı, bu vesile ile ara verdik İnşallah Ramazan'dan sonra yine bu sohbetlerimiz devam edecektir” dedi.