Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışı ve KGM ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) işbirliğiyle hazırlanan "Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri Kitabı'nın" tanıtım törenine katıldı.

Medeniyetin temelinin kültür olduğuna işaret eden Uraloğlu, medeniyetin kitapla, defterle, kalemle, okumakla, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulduğunu söyledi.

Uraloğlu, ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğuna işaret ederek, "Kütüphaneler, bizim köklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktaran en önemli araçlarımızdır. Milletlerin ilerlemesini, gelişmesini, kalkınmasını sağlayan en önemli unsurların başında, zengin kütüphanelerin gelmesi de bu nedenledir. Bizler de günümüzün hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak için kütüphanelerimizi muhafaza etmeli, onları daha da zenginleştirmeli ve modern imkanlarla donatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız"

KGM tarafından hayata geçirilen kütüphane projesinin kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "KGM tarafından muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk. KGM'nin zengin bir arşivi olduğunu biliyoruz. 2021'de İNTES tarafından derlenen 'Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri' kitabının hazırlanması için Genel Müdürlüğümüz arşivini açarak, bilgi, belge ve görsel paylaşımlarıyla büyük destek sağlamıştır. " diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak nice dev projelere imza atacakların belirterek, "Türkiye sevdasıyla, akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız. KGM, kuruluşundan bugüne kadar binlerce eğitim ve kurs programları düzenlemiş, ülkemizin güzide kuruluşlarından biridir. Bu kütüphane de bu mantığa hizmet edecek eserlerden biri olmuştur." dedi.

"Bilgiye giden yolları açık tutacağız"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'ni, bilgiye erişimin, kurumsal hafızanın korunmasının, sürekli öğrenmenin ve sosyal değerlerin büyük önem taşıdığı bilinciyle inşaat ettiklerini söyledi.

Kütüphane ile kara yolu sektörünün geçmişine ve bugününe ışık tutan kitapları, sektör raporlarını, bilimsel makaleleri ve diğer önemli kaynakları hem basılı hem de dijital ortamda kullanıma açtıklarını anlatan Gülşen, "Kütüphane, kurumun dünüyle yarını arasında köprü mahiyetinde olacak. Kütüphaneyi bundan sonraki süreçte de zenginleştirmek her dönemde güncelliğini korumasını sağlamak için azami gayret göstereceğiz, bilgiye giden yolları açık tutacağız." ifadesini kullandı.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu da KGM'nin, ülkenin yatırımcı kuruluşlarının başında geldiğini ve okul niteliği taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.