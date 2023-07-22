Adana/Ankara

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı.

Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir'in tedavisi sürüyor.

Şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

HÜDA PAR'dan açıklama

Olayın ardından HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı. İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz. Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz. Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirterek, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında, şüpheli A.S. tarafından bıçaklı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'e acil şifa, hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'e ise Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanıp gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Valilik açıklaması

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. tarafından bıçaklı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

AK Parti Sözcüsü Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan saldırıya ilişkin, "Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'i hedef alan vahşi saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Pişgin'e, Allah'tan rahmet, yaralı Demir'e de acil şifalar dileyen Çelik, "Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA