Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgesindeki 11 ili yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'nin depremzedelerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Vatandaşlarla el ele vererek 11 şehirde hayatı canlandırarak güvenli ve hızlı inşa sürecini gerçekleştireceklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"'Yerinde Dönüşüm' projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. 5 gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir. İnşallah 'Yerinde Dönüşüm' ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz."

AA