Haber: Damla Oya Erman

NASA'nın Artemis 2 misyonu, en erken Kasım 2024'ten önce ayın etrafında dört astronotu uçurmayı planlıyor. Artemis 2'yi fırlatacak büyük Space Launch System (SLS) roketi bir araya geliyor: NASA merkezindeki teknisyenler, Pazartesi günü (11 Eylül) güçlü roketin ana aşamasına dört geri dönüştürülmüş R-25 uzay mekiği motorundan ilkinin montajını gerçekleştirdi.

Bu motor, E2059 numarasıyla, NASA yetkilileri tarafından uzaya mekiğin son ziyareti olarak Hubble Uzay Teleskobu'na özel bir görev nedeniyle "Hubble Hugger" (Hubble'a Sarılan) olarak adlandırılmıştı: 2009'daki STS-125 misyonunda saygın gözlemevinin hizmetine son ziyaretini gerçekleştirmek. Hubble bugün 14 yıl sonra mükemmel sağlıkta çalışmaya devam ediyor.

Artemis 2, NASA'nın Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch'u, Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen ile birlikte ayın etrafına ve geriye gönderecek. Glover, Koch ve Hansen sırasıyla aynı zamanda uzaya çıkan ilk siyahi kişi, ilk kadın ve ilk Amerikalı olmayan kişiler olacaklar. Dört astronot, bu çaba için derin bir şekilde eğitim almış durumda.

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Dünya dışındaki yürüyüşler için wraparound kubbeli izleme penceresini Uluslararası Uzay İstasyonu'na STS-130 misyonu sırasında teslim ettiği gibi, Boeing tarafından üretilen SLS ana aşamasında uçan beş RS-25 motorundan biri olan E2059, NASA'ya göre uzay mekiği programı sırasında beş kez uzaya uçtu.

SLS ana aşamasına monte edilecek üç RS-25 motorunun ikisi (E2062 ve E2063) içeride uçmuş donanımla yeni motorlardır, diğeri (E2047) ise 15 uzay mekiği misyonunda uçtu.

Aerojet Rocketdyne tarafından üretilen dört RS-25 motoru, SLS'de hayatlarına başladığında yaklaşık bir Olimpik yüzme havuzunu her saniyede bir boşaltacak: bu, ajans belgelerine göre 1,500 galon (5 bin 678 litre) demektir.

Ana aşama, NASA'nın New Orleans'taki Michoud Montaj Tesisi'nde bir araya getiriliyor. Montajın ardından, roketin fırlatma sahasına NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne (KSC) deniz yoluyla taşınacak. Orada, ana aşama roketin geri kalanıyla birleştirilecek ve ardından tarihi fırlatma öncesinde test edilecektir.

Roket bir araya getirilirken, yer ekipleri diğer fırlatma öncesi hazırlıklar üzerinde çalışıyor. Roketi destekleyen yüksek kule şu anda NASA'nın Artemis programının astronotlarıyla ilk fırlatma olduğu için mürettebat güvenliğini sağlamak üzere ay boyunca testlere tabi tutuluyor.

Ve Pazartesi günü - ilk roket motorunun Artemis 2 SLS ana aşamasına monte edildiği gün - NASA fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson liderliğindeki bir ekip, KSC'de kilit fırlatma anlarına hazırlanmak için bir terminal geri sayımı tamamladı, NASA yetkilileri X (eskiden Twitter) üzerinde yazdı.

Artemis 2, uluslararası finansman ve donanım içeren NASA'nın daha büyük Artemis programının ikinci misyonudur. Birincisi olan Artemis 1, SLS'nin geçen yıl ayın yörüngesine ve geriye yönlendirilmiş bir Orion uzay aracını gönderdiği mürettebatsız bir misyondu. Artemis 2'nin plana uygun gitmesi durumunda, NASA, 2025 veya 2026 yılında tekrar dört astronotu ayın yüzeyine gönderecektir.

O misyonun ana hedefi, Apollo 17'den bu yana ilk kez bazı insanları ayın yüzeyine indirmektir. Ancak NASA, astronotları yüzeye taşıyacak SpaceX Starship iniş aracının ve ay gezileri için kullanılacak uzay giysilerinin varışını bekliyor.