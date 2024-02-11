Haber: Damla Oya Erman

Şirket ise Cuma günü yaptığı açıklamada, otoritelerle tam bir işbirliği içinde olduklarını belirtti.

CNN'e konuşan bir Fransız yargı kaynağı, aramanın, mali savcılığın başlattığı geniş kapsamlı bir ön soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Bu soruşturma, yolsuzluk, kayırmacılık ve etki pedofiliği gibi suçlarla ilgili.

Huawei'nin Shenzhen merkezli firması, aramanın Salı günü gerçekleştiğini doğruladı ve uzun yıllardır Fransa'da yasalara uygun bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Ancak, devam eden soruşturma hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Huawei'nin Fransa'daki ofislerinde yapılan aramada, mali savcılığın belirlediği çeşitli konulara odaklanıldığı belirtiliyor. Bu olay, şirketin Fransa'daki operasyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Huawei, 2020 yılında Fransa'da kablosuz iletişim ekipmanı üreten bir fabrika inşa etme planlarını açıklamıştı. Ancak, son yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesi, Huawei'nin 5G telekom ağlarında güvenlik endişeleri nedeniyle rolünü kısıtlamıştı.