Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.



Teknik direktörler Ronald Koeman ve Vincenzo Montella'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü isimler şöyle:



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay



Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum, Weghorst, Frimpong, Van de Ven, Veerman, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch



TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz



YEDEKLER: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım



Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clément Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jérôme Brisard ise VAR olarak görev yapıyor.



Yarı finale çıkarsak rakibimiz İngiltere olacak



Millîlerimiz; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. A Millî Takımımız, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.



Ay-Yıldızlılarımızda UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral'ın yanı sıra kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.



Millîlerimiz turu geçtiği takdirde, günün diğer maçında Düsseldorf Arena'da karşılaştığı İsviçre'yi 1-1 beraberlikle biten normal sürenin ve golsüz geçilen uzatmaların ardından rakibine 5-3 üstünlük kurduğu seri penaltı vuruşları sonucu mağlup ederek tur atlayan İngiltere ile 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü TSİ 22.00'de Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda yarı final mücadelesine çıkacak.



Hollanda ile 15. randevumuz



A Millî Takımımız, bu maçla beraber Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip oldu. İki ülkenin A millî takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Ay-Yıldızlılarımızın Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 14 karşılaşmadan 4'ünü Millîlerimiz, 6'sını Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda A Millî Takımımızın 14 golüne, Hollanda 21 golle cevap verdi.

