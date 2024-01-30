Haber: Damla Oya Erman

Oyunun popüler Haunted Hogsmeade Shop Quest'i gibi içeriklerin yaz aylarında diğer platformlarda da kullanılabileceğinin açıklanması, özellikle bekleyiş içindeki hayranları rahatsız ediyor.

Özellikle PlayStation kullanıcılarına yönelik olan Haunted Hogsmeade Shop Quest, başlangıçta Şubat 2024'e kadar sadece PlayStation platformunda bulunacağı belirtilerek tanıtılmıştı. Ancak yapılan son duyuruda, bu içeriğin yaz aylarında diğer platformlarda da yer alacağı ifade edildi. Bu durum, özellikle PlayStation sahibi olmayan Harry Potter hayranlarında hayal kırıklığı yaratıyor.

Hogwarts Legacy Twitter hesabı, PlayStation'a özel içeriğin yanı sıra yaz aylarında yeni güncellemeler ve özelliklerin de ekleneceğini açıkladı. Bu haber, oyunun gelecekte de yeni içerik eklemeye devam edeceğini gösteriyor.

Platforma özel içerik uygulaması, genellikle oyuncu topluluğu içinde tartışmalara yol açıyor. Birçok hayran, oyun içeriğinin tüm platformlarda aynı anda erişilebilir olmasını tercih ediyor. Hogwarts Legacy'nin bu kararı, özellikle PlayStation dışındaki platformlardaki oyuncular arasında karışık duygulara neden oldu. Hayranlar, 2024'ün Hogwarts Legacy için güçlü bir yıl olmasını umut ediyor ve önümüzdeki aylarda yeni özelliklerle ilgili daha fazla detayın paylaşılmasını bekliyor.