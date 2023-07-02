ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen ve 2023 yılı ilk altı aylık çalışmalarını kapsayan hizmet içi eğitim programı Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

5 gün süre ile Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıklarının faaliyet alanları hakkında personeli bilgilendirme, kişisel gelişim ve motivasyon arttırma amacıyla eğitimler düzenlendi.

Eğitimler kapsamında, “İnsan kaynakları, satınalma, yazı işleri, zabıta, çevre koruma ve kontrol, sosyal hizmetler, kent tarihi, bilgi işlem, mali hizmetler, kültür, hukuk, gençlik ve spor hizmetleri, park ve bahçeler, ulaşım, itfaiye, sivil savunma ve afet görevleri” konuları ele alındı.

Eğitim programında ilgili birimlerin daire başkanları detaylı birer sunum yaparak faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.

HABER: MERVE ELÇİ