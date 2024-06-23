Hizbullah, Telegram hesabı üzerinden İsrail güvenlik yetkililerinin bildiği bazı askeri üslerin, yakıt depolarının ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaştı.

Görsellerin havadan ve insansız hava aracı ile çekildiği düşünülüyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adreslerinin bulunduğu bu görüntülerin sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

Bu paylaşım, Hizbullah'ın 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmasının ardından geldi.