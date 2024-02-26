Beyrut

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Elbeit Hermes-450 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan hava sahasına giren bir İsrail İHA'sına doğru atılan uçak savar füzesini önlemek için "Davut Sapanı" isimli hava savunma sisteminden bir önleyici füze atıldı ve uçaksavar füzesini imha etti. Bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki Alan Tavor endüstri bölgesinde sirenler çaldı.

Kısa bir süre sonra atılan ikinci bir uçaksavar füzenin hedefi olan İsrail İHA'sı Lübnan topraklarına düştü.

İsrail ordusu, Hizbullah'tan gelecek tehditlere karşı "Lübnan topraklarının üzerindeki hava faaliyetlerini de sürdürerek" İsrail'i korumaya devam edeceğini savundu.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı üzerinde düşürülen İHA hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi İHA'nın karadan havaya füze ile Lübnan'ın Tufah (Elma) bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" televizyonunun X sosyal medya hesabından, düşen bir İHA'nın görüntüleri paylaşılmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 215 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.