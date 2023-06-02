GRAD ZEGREB AA- Rijeka'daki Müzik ve Gastronomi Festivali Porto Etno 2023 kapsamında açılan sergide, beslenme uzmanı Loncar'ın, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerde deprem öncesi çektiği ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden oluşan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rijeka Hırvatistan-Türkiye Derneği Başkanı Vedran Obucina, deprem bölgesinin oldukça zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, zengin gastronomi mirası olan yerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

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Profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla da uğraşan Loncar'ın, deprem öncesi Türkiye'nin güneydoğusunu ziyaret ettiği ve en çok etkilendiği kentler arasında Gaziantep'in bulunduğu aktarıldı.

Rijeka Denizcilik Müzesi'nde açılan sergi 9 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.