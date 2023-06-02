KÖLN AA- Frankfurt Belediyesinin tarihi sergi salonunda, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Sefarad-Çok Kültürlü Bir Mirasın İzinde" temasıyla açılan karma serginin küratörlüğünü İstanbul doğumlu Türk Sefarad sanatçısı Terry Katalan üstlendi.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleşen sergide, farklı geçmişlere ve kültürlere sahip insanların birlikteliğinin önemine vurgu yapılıyor.

Sergide, 1492'de İspanyol monarşisi tarafından bu ülkeden sürülen yüzbinlerce Yahudi'nin, Sultan II. Beyazıt döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na sığınması anlatılıyor.

Sergi ayrıca 531 yıldır kültürlerin birbirlerini destekleyerek Osmanlı topraklarında barış ve huzur içinde nasıl yaşadıklarını gösteren eserleri, Almanya'da sanatseverlerle buluşturuyor.

Serginin açılışına, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt İl Genel Meclis Başkanı Hilime Arslaner, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Frankfurt Yahudi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mirjam Wenzel ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın yanı sıra sanat, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.

Sergi, 14 Haziran'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Sergi çerçevesinde ayrıca "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle bir forum düzenlenecek.