ANKARA AA- Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, Manipur eyaletindeki Müslümanlar, 1 aydan fazla süredir etnik çatışmanın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

Sayıları 20 bin civarında olduğu tahmin edilen bölgedeki Müslüman toplum, taraf olmadıkları çatışmalardan etkilendi.

Bölge sakinlerinden Mohammed Razauddin, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, 3 Mayıs'tan bu yana birçok çatışmaya tanıklık ettiklerini belirterek, "Her seferinde evimizi terk edip komşu bölgelerde kalıyoruz." diye konuştu.

Meitei Müslümanları Entelektüel Forumu Başkanı Nasir Khan ise Müslümanların, Torbung, Kangvai ve çevredeki diğer kasabalarda devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Khan, çatışmalardan kaçan yüzlerce kişinin bazılarının Müslümanların evlerine sığındığını belirtti.

Manipur eyaletininin Kwakta kasabasındaki Müslüman bir aileden 25 yaşındaki iki çocuk annesi Samim Sahni de geçen hafta akşam komşularıyla otururken duydukları mermi seslerinden sonra camiye sığındıklarını aktardı.

Eve döndüklerinde, evlerinin kurşunlandığını fark ettiklerini söyleyen Sahni, "Eve geri dönmek istemedik ama başka seçeneğimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Yaklaşık yüz kişiye barınak sağlayan 65 yaşındaki Pitrubi Bibi ise "Gelinim bir Meitei, bu yüzden gelenlerin çoğu onun akrabası. Bu grupta 20 çocuk vardı, yavaş yavaş birçoğu başka bölgelere gitti." dedi.

Bibi'nin oğlu Mohammad Yashir, aileye ait bir arabayı almak için şehre gittiğinde başına gelenlere ilişkin, "6-7 kişi arabamın etrafını sardı ve beni dövmeye başladı. Müslümanların Kukilere yardım ettiğini söylemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Kwakta kasabası sakinlerinden 45 yaşındaki John Haokip, çatışmalardan etkilenmelerine rağmen evlerini terk etmediklerini belirterek, "Burada kalmazsak, köyümüzü yakarlar." açıklamasında bulundu.

Bölgedeki Müslüman komşularının barış istediğini kaydeden Haokip, tüm olumsuzluklara rağmen Müslümanların "tarafsız kalmaya devam edeceklerini" söyledi.

Askere "vur emri" verilmişti

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle 40 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.