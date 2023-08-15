Ankara

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkisini sürdürüyor.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle eyalette yaklaşık 55 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sukhu, ölü sayısının artmasından korktuğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının "canla başla" devam ettiğini söyledi.

Eyalet polisi, Bhakra Barajı'ndaki su hacminin önemli ölçüde artması nedeniyle nehir kıyılarında yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi de eyalette yüzlerce yolun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Ölenlerin sayısı 280'i aştı

Hazirandan bu yana eyaletteki şiddetli yağmur ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısının 280'i aştığı kaydediliyor.

İçişleri Bakanı Amit Shah, dün, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını bildirmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş ve Uttarkand’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" vermişti.

AA