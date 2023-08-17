YENİ DELHİ (AA)



Bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre şiddetli muson yağmurları, toprak kaymalarına ve ani sellere sebep oldu, yollar su altında kaldı ve binalar selde sürüklendi.

Dağlık Himaçal Pradeş eyaletinde kurtarma görevlileri, zorlayıcı hava koşullarında yağmur nedeniyle çamur ve enkaz altında mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede birkaç gün daha sürmesi beklenen şiddetli sağanak nedeniyle yüksek alarm verdi. Yetkililer, şu ana kadar en az 72 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetleri ve afet müdahale ekipleri, deniz seviyesine yakın ve savunmasız bölgelerde halkın tahliyesine yardım etti.

Himaçal Pradeş'in Shimla kentinde yüzlerce yol ulaşıma kapandı ve okulların tatil edilmesine karar verildi.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, yerel basına yaptığı açıklamada, 2 binden fazla kişinin helikopterler ve motorlu teknelerle kurtarıldığını ve yardım kamplarında güvende olduklarını duyurdu.

Sukhu, muson yağmurlarının altyapıda neden olduğu tahribatın giderilmesinin bir yıl alabileceği ve öngörülen kaybın 100 milyar dolar civarında olduğu görüşünü paylaştı.

- "Plansız inşaat, bu afetlerin nedenlerinden biri"

Haziran ile eylül arasındaki muson mevsimi süresince Hindistan'ın kuzeyinde toprak kaymaları ve sel gibi afetler yaygın görülüyor. Bilim insanları, bu tür afetlerin küresel ısınma arttıkça daha da sıklaştığını belirtiyor.

Öte yandan yerel uzmanlar, şu anki afetlerin daha çok savunmasız bölgelerdeki plansız inşaatlardan kaynaklandığı görüşünü dile getiriyor.

IMD'den emekli meteoroloji uzmanı Anand Sharma, "Kötü planlama ve yönetim, bu kadar zarara neden oldu." ifadesini kullandı.

Bu bölgede muson döneminde şiddetli yağışların beklendiğini kaydeden Sharma, "Tüm yıkılan binalar son zamanlarda inşa edilenler. 100 yıl önce inşa edilen binalar, ya çok az zarar gördü ya da hiç zarar görmedi." bilgisini paylaştı.

Sharma, bölgede gelişen turizmin de diğer bir faktör olduğunu belirterek, "Nereye isterlerse oraya bina inşa ediyorlar ve şiddetli yağmurda bu şekilde afetler de kaçınılmaz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.