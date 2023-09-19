Ankara

Paramiksovirüsler (tek zincirli RNA virüsü) ailesinde yer alan, bulaşıcı ve ölümcül Nipah, Kerala'da son haftalarda 6 kişiye bulaşırken, 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Adını Malezya'nın Nipah bölgesinden alan virüse, ilk kez 1998'de Malezya ve Singapur'daki domuz besicilerinde rastlandı.

Malezya'da o dönemde yaklaşık 300 vakaya ve 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan virüsün kontrol altına alınması için 1 milyon domuz itlaf edildi.

Singapur'da da Malezya'dan ithal edilen domuzlarla temas eden 11 mezbaha çalışanı arasında görülen virüs, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Nipah, Bangladeş'te de 2001'den bugüne 100'den fazla can aldı.

Nipah, Kerala'da 5 yıl içinde 4. kez ortaya çıktı

Hindistan'ın Kerela eyaletinde daha önce 2018, 2019 ve 2021'de görülen Nipah virüsü, aynı bölgede 5 yıl içinde 4. kez ortaya çıktı.

Kerala'da ilk kez 2018'de görülen virüs nedeniyle 18 kişi enfekte oldu ve 17'si yaşamını yitirdi. O yıl 3 binden fazla insan karantinaya alındı.

Virüsün 2019'da Kerala'da bir öğrencide tekrar görülmesi üzerine 300 kişi karantinaya alındı ancak herhangi bir ölüm bildirilmedi. 2021'de ise 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Eyalet yönetimi, o dönemde bu salgınları yaygın test uygulamaları ve hasta temaslılarına yönelik sıkı izolasyon yöntemleriyle birkaç hafta içinde durdurmayı başardı.

Son birkaç haftadır virüsün tekrar yayılmaya başlamasıyla Kerala'da salgınla mücadelede eyaletin tüm sağlık altyapısı seferber edildi.

Hükümet, virüsün sağlık çalışanlarına bulaşma riskini en aza indirirken, enfekte kişilerin tedavileri için karantina koğuşları ve tedavi merkezleri kurdu.

Hindistan yönetimi, hızlı teşhis ve tedavi için şüpheli vakaların aktif gözetimi uygulamasını başlattı.

1233 temaslının 352'si yüksek risk kategorisinde

Son 5 yıl içinde 4 kez Kerala'da ortaya çıkan virüsün, 3 kez Kozhikode bölgesinde görülmesinin nedeni ise bilinmiyor.

Ulusal Viroloji Enstitüsü, 47 yaşındaki bir erkeğin, 30 Ağustos'ta Nipah virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerala'da Nipah kaynaklı ikinci ölüm 11 Eylül'de meydana geldi. Hala 4 enfekte kişinin bulunduğu Kerala'da, son pozitif vaka 15 Eylül'de kaydedildi.

Sağlık çalışanları Nipah virüsünün tespit edildiği yerlerde faaliyetlerini yoğunlaştırırken, toplam 34 bin 617 ev ziyaret edildi. Şu ana kadar izi sürülen 1233 temaslının 352'si yüksek risk kategorisinde.

Kerala'da görülen son pozitif vakadan itibaren 42 gün boyunca karantina tedbirleri yürürlükte kalacak.

Öte yandan Hindistan, virüs salgınının uluslararası boyut kazanmasına karşı teknik destek, rehberlik ve kaynak sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi uluslararası kuruluşlarla temas halinde.

Virüse karşı Hindistan'ın elindeki tek deneysel tedavi yöntemi monoklonal antikor uygulaması, virüsün mevcut varyantında yüzde 50-60 oranında etkili.

Meyve yarasaları Nipah virüsünün doğal deposu

DSÖ'nün dünyada büyük salgınlara yol açma potansiyeli en yüksek virüslerin neden olduğu ölümcül hastalıklar listesinin başında Nipah da bulunuyor.

Virüs, öncelikle meyve yarasalarından insanlara enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya bozulmuş gıda ve bitki özü tüketimi yoluyla bulaşıyor.

Nipah virüsünün doğal deposu olarak kabul edilen meyve yarasalarının dışkılarıyla veya tükürükleriyle doğrudan veya dolaylı temas eden insanlar enfekte olabiliyor. İnsandan insana ise solunum yoluyla yayılıyor.

Nipah virüsü bulaşanlarda, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı gibi bir dizi belirtiler baş gösterebiliyor. Ağır vakalarda ise virüs beyin iltihabına yol açarak 24-48 saat içinde koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.

DSÖ'ye göre Nipah virüsünde vaka ölüm oranı, tahmini yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Virüse karşı herhangi bir aşı bulunmuyor. Hastalara, genellikle destek tedavisi niteliğinde uygulamalar yapılıyor.

AA