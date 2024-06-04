Ulusal basındaki haberlere göre, termometrelerin 49 derecenin üzerinde seyrettiği ülkenin birçok şehrinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Odişa eyaletinde 3 Haziran itibarıyla sıcak çarpması sebebiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Uttar Pradeş eyaletinde de 2 Haziran’da 33 seçim görevlisi, vazifeleri sırasında öldü. Aşırı sıcaklar sebebiyle Bihar’da 6, Racastan’da da 12 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.
Kaynak: AA