India Today'in haberine göre, NDA bünyesindeki yeni milletvekillerinin katılımıyla parlamentoda yapılan oturumda Modi, oy birliğiyle ittifakın meclis grup başkanı seçildi.

Oturumda aynı zamanda NDA'nın kuracağı yeni hükümetin başbakan adayı olarak belirlenen Modi, yaptığı konuşmada, ittifakın kuruluş amacının "güç değil milliyetçi değerler" olduğunu savundu.

Modi, "muhalefetin seçimde kendisini başarısız göstermesini" eleştirerek, "Biz, hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

NDA'nın ortaklarından Telugu Land Partisinin (TDP) Başkanı Chandrababu Naidu da ittifak adına Modi'yi yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak tanıttı.

Naidu, "Bugün Hindistan, doğru liderine sahip ve bu lider Narendra Modi'dir." dedi.

Modi'nin bugün NDA milletvekillerinden alacağı destek mektuplarıyla yeni hükümeti kurma talebini Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu'ya sunması bekleniyor.

NDA bünyesindeki parti liderlerinden bazılarının da Modi'ye cumhurbaşkanıyla toplantısında eşlik edeceği belirtildi.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.