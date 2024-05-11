Yüksek Mahkemenin kararını duyuran Kejriwal'ın avukatı, Hindistan parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlendiği genel seçimlerinin oy verme aşamasının tamamlanacağı 1 Haziran'a kadar Kejriwal'ın seçim kampanyalarına devam edebileceğini belirtti.

Bharatiya Janata Partisi (BJP) Genel Sekreteri Manjinder Singh Sirsa, Kejriwal'ın hakkındaki yolsuzluk davasında, duruşma öncesi yasal işlemlerin devam ettiğini aktararak muhalefet liderinin 2 Haziran'da tekrar gözaltına alınacağını kaydetti.

21 Mart’ta gözaltına alınmıştı

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla 21 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." demişti.