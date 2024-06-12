Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.