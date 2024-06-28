Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldaki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.