Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anti-radyasyon füzesi Rudram-2'nin, Su-30 MKI savaş uçağından havadan karaya ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, test atışının başarılı şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

300 kilometre menzile sahip Rudram-2, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.

Ürdün'deki Filistinli mülteciler, Gazze'yle dayanışma mesajlarını duvarlara çizdikleri grafitilerle veriyor Ürdün'deki Filistinli mülteciler, Gazze'yle dayanışma mesajlarını duvarlara çizdikleri grafitilerle veriyor

Rudram-1, Ekim 2020'de test edilmişti.

Kaynak: AA