Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anti-radyasyon füzesi Rudram-2'nin, Su-30 MKI savaş uçağından havadan karaya ateşlendiği belirtildi.
Açıklamada, test atışının başarılı şekilde gerçekleştiği aktarıldı.
300 kilometre menzile sahip Rudram-2, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.
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Rudram-1, Ekim 2020'de test edilmişti.
Kaynak: AA