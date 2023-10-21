HABER:DAMLA OYA ERMAN

Hindistan, kendi astronot görevine doğru büyük bir adım atmış durumda. Ülke, yeni mürettebat kapsülünün acil kaçış sistemi için mürettebatsız bir test gerçekleştirdi ve bu, eğer fırlatma sırasında sorun çıkarsa aracın roketinden ayrılabilme yeteneğini kanıtladı.

Bu yetenek, 2024 yılında Dünya yörüngesine astronot taşıması planlanan Gaganyaan görevi için oldukça kritik bir öneme sahip.

Bu önemli deneme, TV-D1 adı veriliyor ve Hindistan'ın güneydoğu kıyısında bulunan Sriharikota adasındaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi. Test sırasında Gaganyaan mürettebat modülü (CM) ve bağlı mürettebat kaçış sisteminin (CES) sıkıştırılmamış bir test versiyonu 21 Ekim 2023 tarihinde yerel saatle 10:00'da (EDT 0430; GMT 0430) fırlatıldı.

Bu uzay aracı, özel olarak bu görev için inşa edilmiş olan tek aşamalı, sıvı yakıtlı bir roketin üzerine yerleştirildi. Gaganyaan görevi sırasında, CM Hindistan'ın güçlü Launch Vehicle Mark-3 roketi ile fırlatılacak.

Cumartesi günkü görev, CM-CES çiftinin roketlerinden yaklaşık 7,5 mil (12 kilometre) yükseklikte ayrılmasını öngörüyordu. Daha sonra CES, kaçış motorlarını devreye sokacaktı. CM ve CES, Dünya'dan yaklaşık 10,6 mil (17 km) yükseklikte birbirlerinden ayrıldılar ve CM, denizde güvenli bir şekilde yumuşak iniş yapabilmek için paraşütlerini açtı. Bu iniş, Sriharikota kıyısının yaklaşık 6 mil (10 km) açığında gerçekleşti.

Tüm bu aşamalar, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından planlandığı gibi başarıyla tamamlandı.

Hindistan'ın uzay programı şu anda büyük başarılar elde ediyor. Ağustos ayında ülke, Ay'ın güney kutup bölgesine robotik bir probunu - Chandrayaan-3 iniş aracı-keşif aracı ikilisini - indiren ilk ülke oldu. Bu bölgenin büyük miktarda su buzunu barındırdığı düşünülüyor.

Ayrıca, Hindistan, erken Eylül'de Aditya-1 adlı ilk güneş probunu fırlattı. Bu uzay aracı, güneşi Dünya-Güneş Lagrange Noktası 1'den (Güneş'e doğru yaklaşık 1 milyon mil veya 1,5 milyon km uzaklıkta yerçekimi dengeli bir bölge) inceleyecek.

Hindistan'ın insanlı uzay programı da oldukça iddialı. Bu haftanın başlarında ülke, 2035 yılına kadar Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmayı ve 2040 yılına kadar astronotları Ay'a göndermeyi hedeflediğini duyurdu.

TV-D1'in başlangıçta Cuma günü saat 23:00 EDT'de fırlatılması planlanıyordu, ancak roketle ilgili potansiyel bir sorunun uyarısı nedeniyle bu girişim iptal edildi. Ancak görev ekibi, sorunu hızla giderdi ve test uçuşunu kısa süre