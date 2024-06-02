Fuar kapsamında düzenlenen konferansa global sağlık ekosistemini temsil eden 70'ten fazla ülkeden sağlık liderleri ve uzmanları katılırken, aynı zamanda Azerbaycan da bu yılki etkinlikte temsil edilme hakkını kazandı. Etkinlik kapsamında HIMSS uluslararası akreditasyon sertifikası, kuruluşun sorumluları tarafından Yeni Klinik`e resmi olarak takdim edildi.

Uluslararası sertifikayı kurucularından alan Təbbib Yönetici müdürü Vügar Gurbanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın özel ilgi ve özeni sayesinde ülkemizde birçok büyük ölçekli sosyal projenin gerçekleştirildiğini vurguladı: "Bu doğrultudaki en başarılı projelerden biri zorunlu sağlık sigortasının ülke genelinde uygulanmasıdır. Gerçekleştirilen reformlar sonucunda bugün hem bölgelerde hem de Bakü şehrinde vatandaşlarımıza erişilebilir bir şekilde sağlık hizmeti veremeyen hiçbir sağlık kurumu kalmamıştır. Ülkemizde tıbbi tesisler onarılmakta, yeniden inşa edilmekte, yeni ekipmanlarla donatılmakta ve personel kapasitesi her geçen gün artırılmaktadır.

HIMSS sertifikasının ülkemiz ve sağlık kurumları açısından öneminden bahseden Vügar Gurbanov, bu sertifikayı almanın sağlık kurumlarında tıbbi hizmetlerin kalitesinin artmasına, hasta verilerinin gizliliğinin güvenilir bir şekilde korunmasına ve vatandaş memnuniyetinin artmasına neden olacağını belirtti.

HABER:SAMİR ASLANDI