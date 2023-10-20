Haber: Beyza Betül Cihan

Nakkaştepe'de düzenlenen buluşma, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki önemli bir diyaloğu simgeliyor.

KASTOB Başkanı Nevzat Duyar, akşam yemeği etkinliği sırasında KASTOB'un misyonunu ve hedeflerini paylaştı. Ayrıca KASTOB'un yönetim ve komisyon üyelerini Başkan Türkmen ile tanıştırarak, sivil toplumun farklı sektörlerindeki temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıda, Hatay Samandağ'da gerçekleşen ve büyük bir ilgi gören "Sivil Toplum Köyü" projesi tanıtıldı. Projede yer alan etkinlikler ve içerik konusunda bilgi verildi. Ayrıca KASTOB'un önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeler arasında, "Kadın" konulu kısa film yarışması ve gençlik resim yarışması gibi önemli girişimler de sergilendi.

Toplantı sırasında Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı Fatma Kıranoğlu, tarihi bir anıyı paylaşarak, Kastamonu'da gerçekleşen ilk kadın mitingini anlatarak 104 yıl öncesini hatırlattı. Bu anlamlı olayın 104. yıl dönümünü, 10 Aralık tarihinde Üsküdar'da yapılan bir anma töreni ile kutlama kararı alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, KASTOB'un Onursal Yönetim Kuruluna oy birliği ile seçilerek, yapılan ve yapılacak her etkinliği desteklediğini vurguladı. İşbirliği ve dayanışma, Üsküdar'da sivil toplum ve yerel yönetim arasında daha güçlü bir köprü inşa edeceğini simgeliyor.