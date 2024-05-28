LIFT Aircraft üretimi uçan araç "Hexa", Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu, "SusHi Tech Tokyo 2024" etkinliği kapsamında "Big Sight" fuar merkezinin garajında tamamladı.

Tokyo Metropol Valiliği ve Japonya merkezli Marubeni Corp. firmasının ev sahipliğinde hafta boyu farklı günlerde düzenlenen gösteride uçan araç Hexa, 10 metre yüksekliğe kalkış gerçekleştirdi.

Hafta boyu düzenlenen ücretsiz gösterilerde gencinden yaşlısına 200 bine yakın seyirci başarılı ilk test uçuşunu ilgiyle izlerken uçan aracın etrafında fotoğraf ve video çekti.

Taşıtı kullanan Lift Aircraft Baş Pilotu Jace McCown, "Artık uçmak çok ama çok basit. Bilgisayar ayrıntıların çoğunu yönetiyor. Kalkış için bir düğmeye, inmek için bir düğmeye basın." dedi.

Gösteri sonrası değerlendirmede bulunan valilik yetkilisi ve firma yöneticisi, etkinliğin Tokyo'da düzenlenmesinin amacı ile hava aracının kullanım sahalarına yönelik konuştu.

"Son teknolojiyi herkesin bilmesi önemli"

Tokyo Metropol Valiliği Çevre, Sosyal, Yönetişim (eSG) Projeleri Tanıtımı Politika Planlama Ofisi Direktörü Kişimoto Kenji, açıklamasında, test uçuşunun başkentte geniş kitlelerce izlendiğini söyledi.

"Son teknolojiyi herkesin bilmesi önemli." diyen Kişimoto, ilk gösteri uçuşunu Tokyo genelinde gencinden yaşlısına birçok kişinin izleme fırsatı bulmasının, valilik yönetimi nezdinde memnuniytle karşılandığını kaydetti.

"İlk kez izleyen gençler için artık kolaylıkla gökyüzüne uçulabileceği farkındalığı oluşturmayı hedefledik." ifadesini kullanan Kişimoto, yakın gelecekte gerçek uçuşlar başladığında, yeni teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, etkinlikte yaptığı konuşmada "taşımacılığın geleceği" şeklinde nitelediği teknolojiyi daha fazla insanın deneyimlemesini istediğini belirterek "Uçan araçların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"Herkesin uçabileceği, tamamen yeni uçak türü Hexa"

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft, ilk dizaynını Aralık 2017'de tamamladığı proje için "Herkesin uçabileceği, tamamen yeni uçak türü Hexa ile tanışın" mottosunu kullanıyor.

Hava aracının tek koltuklu yolcu kabininin üst kısmında 12 dış çeper ve 6 iç çeper olmak üzere toplamda 18 pervane yer alıyor.

Mükemmele yakın "dengeli ve kontrollü uçuş" hedefleyen hava taşıtında bu 18 pervane birbirinden bağımsız ve elektrikli tahrikle çalışıyor.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen 4,5 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğinde, tamamen karfonfiber gövdeli uçan araç yaklaşık 196 kilogram ağırlığa sahip.

Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabildiği bildirilen araç, halihazırda taşıdığı bataryalar sayesinde en fazla 15 dakika kadar havada kalabiliyor.

Batarya kapasitelerinin artırılacağı kaydediliyor. Gerçek uçuş süreleri ise pilot ağırlığına ve hava koşullarına bağlı olarak 8 ile 15 dakika arasında değişebiliyor.

Üretici firma 2023 yılı için kamuoyuna duyurduğu ve seçilmiş müşterileri kapsayan satışlar için hava aracına 495 bin dolarlık fiyat biçiyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yönetmeliği doğrultusunda "motorlu ultra hafif" sınıfına giren Hexa, böylelikle sürüş için pilot lisansı gerektirmiyor.

Drone endüstrisindeki teknolojilerden faydalanıyor

HEXA hem karaya hem de suya iniş yapabilen "yüzer-gezer" (amfibi) özelliğe sahip.

Yüzdürme ve stabilite için dört çevre şamandırasına sahip Hexa'nın olası sert inişlere karşı enerji emici köpükle doldurulmuş beşinci bir merkez şamandırası da bulunuyor.

Yeni nesil insan taşımacılığını kolaylaştırması beklenen uçan araçlardan, öncelikle trafik sıkışıklığıyla mücadele ve afet bölgelerine malzeme tedarikinde faydalanılması hedefleniyor.

Gösteride, drone endüstrisindeki teknolojilerden faydalandığı vurgulanan Hexa için yakın gelecekte, "fosil yakıtları yakarak sıkışık yollarda bekleme zorunluluğuna karşı temiz, heyecan verici ve verimli bir alternatif sağlayabileceği" kaydedildi.

Savaş, afet ve şehirde farklı hizmetler

LIFT Aircraft Üst Yöneticisi (CEO) Matt Chasen, açıklamasında, cihazdan, kamuoyunda dikkat çekilen özelliklerinin yanı sıra, "tıbbi amaçlı yaralı tahliyesi" (med-evac) alanında da faydalanılacağını söyledi.

Helikopterlerin, benzer amaçlı operasyonlarda çoğunlukla "yavaş ve pahalı" olarak kabul gördüğünü kaydeden Chasen, bu sebeple, taşıdığı mürettebat açısından hayati risk oluşturabildiklerini ileri sürdü.

Chasen, buna karşın savaş bölgesine "insansız" şekilde sevk edilebilecek "daha düşük maliyetli" Hexa model hava aracının, "bir tuşla yaralı bir askeri güvenli bölgeye tahliye edebileceğini" savundu.

Hexa aracının, savaş bölgesinde ulaşım zorluğu yaşanan noktalara mühimmat, yakıt ve su tedariki dahil lojistik destek sağlayabileceğini belirten Chasen, afet bölgesinde ise arama kurtarma, şehirde ise ambulans hizmeti verebileceğini söyledi.

ABD dahil diğer ülkelerdeki tanıtıma kıyasla Tokyo'daki ilk test gösterisine büyük önem verdiklerini vurgulayan Chasen, "Bu (gösteri), bekleme listemizdeki binlerce kişiye, çok yakında uçma fırsatına sahip olacaklarının güçlü bir göstergesi." dedi.

Üretici firma açıklamasına göre, LIFT acil tıbbi müdahale, kolluk kuvvetleri faaliyetlerinin yanı sıra ticari ve askeri lojistik destek gibi alanları kapsayan ulusal ve uluslararası sektöre Hexa'yı pazarlamayı hedefliyor.