Haber: Damla Oya Erman

Son yıllarda, özellikle İngilizler arasında popüler bir tatil yeri haline gelmiştir.

Marbella, Londra'dan Costa del Sol'a kolay erişim imkanı sunarak Avrupalılar, özellikle İngilizler tarafından tercih edilmektedir.

Marbella, lüks bir yaşam tarzını yansıtan bir hashtag olan "Marbs" ile sosyal medyada da popülerdir. Ancak diğer şaşaalı Avrupa sahil kasabalarından farklı olarak, Marbella'nın Eski Şehir bölgesi, gerçek bir yer hissi verir ve sadece yüksek gelirli kişilerin tercih ettiği bir yer değildir.

Marbella'nın benzersizliği, yakınlığından dolayı Kuzey Afrika kültüründen de etkilenmesi ve Avrupa'da olması nedeniyle çeşitlilik kazanmasıdır. Marbella'yı diğer şaşaalı Avrupa sahil kasabalarından ayıran bir diğer özellik de hala uygun fiyatlı olanaklara sahip olmasıdır.

Marbella, Sierra Blanca Dağları tarafından korunur ve bu da yaz aylarında kavurucu İber yüzeyini daha az baskın hale getirirken, kış aylarında Avrupa'nın en güneşli destinasyonlarından birini oluşturur.

Marbella'nın doğusunda, Roma kalıntıları ve dünya çapında ünlü bir Picasso Müzesi bulunan Malaga şehri bulunmaktadır. Ayrıca, dünyanın sekizinci harikası olarak kabul edilen ve tarihi İslam dünyasının en iyi korunmuş saraylarından biri olan Alhambra Sarayı, Granada'da Marbella'dan iki saatlik bir sürüş mesafesindedir.

Marbella'nın benzersizliği, İtalya'nın Capri veya Yunanistan'ın Mykonos gibi yerlerden farklı olarak, Eski Şehir mahallesinin gerçek bir yer hissi vermesidir. Lüks mağazaların yanı sıra düşük tempolu bir plaj kasabası atmosferi vardır ve her bütçeye uygun mekanlar bulunmaktadır.

Marbella'da konaklama imkanları da çeşitlilik gösterir. Lüks otellerde fiyatlar diğer Akdeniz tatil bölgelerine göre daha makul seviyelerdedir. Ayrıca, şirin butik otellerde uygun fiyatlı konaklama seçenekleri de bulunmaktadır.

Marbella'nın güzellik, lüks ve uygun fiyat karışımı giderek daha çok dikkat çekmektedir. Geçtiğimiz yıl, Marbella Avrupa'nın en iyi destinasyonlarından biri olarak seçilmiştir.

Marbella, henüz St. Tropez veya Portofino gibi yerler kadar bilinmese de, lüksün aşırı derecede hakim olduğu Akdeniz sahil şeridinde pek çok seyahatçi için cazip bir alternatif sunmaktadır.



Ancak gelecekte durumunun ne olacağı belirsizdir. Hızla gelişen ve turistlerle dolanak daha fazla alan kalmamıştır, bu nedenle gelecekte "sonraki Marbella" olarak adlandırılan komşu şehir Estepona'ya odaklanılabilir.

Her ne olursa olsun, Marbella'nın cazibesi ve özgünlüğü değişmez. Marbella her zaman Avrupa'da Afrika'ya en yakın yer olacak ve Fas ve İspanyol kültürünün bir karışımıdır. Bu özellikleri sayesinde Marbella, çekici ve farklı bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır.