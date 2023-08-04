Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencileri ve velileri tercih heyecanı sararken, Bartın'da 9 Temmuz'da yaşanan sel nedeniyle internet sıkıntısı çeken veya okul müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan öğrencilerin talebi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Müdürlük bünyesinde, 8 Ağustos'a kadar devam edecek tercih sürecinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte misafir olarak bulunan öğrencilerin de aralarında bulunduğu sel mağduru üniversite adaylarına yerinde hizmet vermek üzere "YKS Mobil Tercih Aracı" uygulaması hayata geçirildi.

Uzak köylerde oturan öğrenciler, işlemlerini ayaklarına kadar gelen mobil araçta yaparak tercih edecekleri okullarla ilgili rehber öğretmenlerden bilgi alıyor.

"Amacımız istediği üniversiteye kavuşmasına yardımcı olmak"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, sel afetinin ardından okullara ulaşım ve internete erişim noktasında aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Kendilerine gelen talep üzerine müdürlüğe ait bir aracı "YKS Mobil Tercih Aracı"na dönüştürdüklerini aktaran Acar, "Rehber öğretmenlerimiz tercih konusunda sorun yaşayan, okula gidemeyecek durumda olan veya internet sorunu yaşayan öğrencilerimizin ayağına geliyor. Uzman arkadaşlarımız öğrencilerimizin YKS başarısına göre çalışmalar yapıyor. Burada önemli olan; öğrencilerimizin istediği mesleğe göre istediği üniversiteye kavuşmasına yardımcı olmak. Yine başvuru süresi boyunca belde ve köylerde olmaya devam edeceğiz. Eğitimde bir ferdi dahi göz ardı edemeyiz. Çocuklar bizim yarınlarımız." diye konuştu.

Selin en çok etkilediği Kozcağız beldesinde yaşayan Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Yıldız da Adıyaman'da yakalandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bartın'a eniştesinin yanına geldiğini söyledi.

Okul birincisi olarak mezun olduğunu ve YKS'ye Bartın'da girdiğini dile getiren Yıldız, "Burada okul birinciliği kontenjanı kazandım. Depremzede olduğum için yüzde 25 kontenjan da aldım. Burada rehber öğretmenlerin hem okul birinciliği de hem depremzede kontenjanı olması sebebiyle beni daha iyi yönlendireceklerini düşünüyorum. Sağlık alanında bir üniversite istiyorum. Burada öğretmenlerimizle en uygun bölüm ve üniversiteyi araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Oğuzhan Coşkun ise rehber öğretmenler sayesinde bilgilendiğini ve doğru bir tercih yaptığına inandığını kaydetti.

AA