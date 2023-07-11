NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü zirvede, İsveç’in NATO üyesi olması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Zirve sonucundaki gelişme dünya basınında ilk haber olarak sunuldu.

İşte dünya basınında öne çıkan haberler…

Washinton Post Erdoğan'ın kararını manşetten veren gazetelerden biri oldu. 'Zirve arifesinde Türkiye karşıtlığı bıraktı' isimli haberde Rus işgalinin başından beri devam eden süreçte sona geldiğini bildirildi.

Haberde ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan Litvanya'ya gitmeden hemen önce söylediği 'Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz' ifadesi de yer aldı.

Expressen gazetesi Türkiye'nin İsveç'e verdiği onay 'tarihi' olarak nitelendirdi.

İsveç basını Aftonbladet, 'Türkiye İsveç'e evet dedi' başlıklı haberinde yaşananları aktardı. Haberde ayrıca Biden'ın son dakika açıklaması olarak 'İsveç birliğe hoşgeldin' ifadesi de yer aldı.

AL JAZEERA 'Tarihi Gün: Erdoğan, İsveç'i kabul etti' başlıklı haberi okuyucuları ile paylaştı. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesi yaptığı 'Avrupa Birliği için Türkiye'nin önünü açın' ifadesi hakkında 'Erdoğan şartlar konusundaki çıtayı yükseltmişti' değerlendirmesinde bulunuldu.

CNN ise haberinde 'Türkiye, İsveç'i desteklemeyi seçti' başlıklığını seçti.Bir yıllık serüvenin artık sona yaklaştığını aktarırken, Biden'in zirve öncesi İsveç hakkında 'iyimserim' ifadesini hatırlattı. CNN, Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etmesiyle birlikte F-16 filosunu modernize etmeye bir adım daha yaklaştığını kaydetti.

HABER: DUHA SENA OSKAY