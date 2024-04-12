THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan basın toplantısına Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor, Spor Toto ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımlarının kaptanları katıldı.

Beşiktaş Safi Çimento kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, son dönemde aynı takımların Dörtlü Final'de karşılaştığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin en iyi dört takımı burada. Herkese saygı duyuyoruz. Geçen sene kupayı biz kazanmıştık. Son yıllarda Dörtlü Final organizasyonunda iyi maçlar oluyor. İddialıyız, hazırız." diye konuştu.

Tüm takımlara başarılar dileyen Ömer Ozan, "Sadece bir oyuncumuz sakat. Yarın yarı finalde Beykoz Belediyespor ile oynayacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyorum. İyi savunma yapan kupayı kaldıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Beykoz Belediyespor kaptanı Çağlayan Öztürk, kupada maçların çekişmeli geçtiğini belirterek, "Geçen sene Beşiktaş ile final oynamıştık. Uzatmalar sonunda kupayı Beşiktaş kazanmıştı. Bu sene yarı finalde eşleştik. Rakibin gücünün farkındayız. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Sakatımız yok, motiveyiz. Birbirinden değerli dört takım hazır. Güzel, çekişmeli maçlar olacağına inanıyorum. Bu maçlarda savunmaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yarı finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Spor Toto'nun kaptanı Alp Eren Pektaş ise "Final grubunun kupası her zaman daha değerlidir. Süper Kupa'mız ve Türkiye şampiyonluğumuz var ama Türkiye Kupası müzemizde yok. Dört takım arasındaki maçların çoğu kıran kırana geçiyor. Kazananlar son dakikalarda belli oluyor." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik eden Alp Eren, "Hentbol adına çok büyük başarı. Umarım daha iyi yerlerde olacağız. Erkek takımımız da o seviyede olacak." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor kaptanı Ramazan Döne de organizasyona hazır olduklarını dile getirerek, "Kupayı almak sezon başında koyduğumuz hedeflerden biriydi. Hedefimiz olan kupayı alıp, Sakarya'ya götürmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'da düzenlenecek Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda yarın yarı final karşılaşmaları, 14 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçı oynanacak.