FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 16 Mart'ta Avustralya'da başlarken, 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:
|Tarih
|Ülke
|Pist
|14-16 Mart
|Avustralya
|Melbourne
|21-23 Mart
|Çin
|Şanghay
|4-6 Nisan
|Japonya
|Suzuka
|11-13 Nisan
|Bahreyn
|Sakhir
|18-20 Nisan
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2-4 Mayıs
|ABD
|Miami
|16-18 Mayıs
|İtalya
|İmola
|23-25 Mayıs
|Monako
|Monako
|30 Mayıs – 1 Haziran
|İspanya
|Barselona
|13-15 Haziran
|Kanada
|Montreal
|27-29 Haziran
|Avusturya
|Spielberg
|4-6 Temmuz
|Birleşik Krallık
|Silverstone
|25-27 Temmuz
|Belçika
|Spa
|1-3 Ağustos
|Macaristan
|Budapeşte
|29-31 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|5-7 Eylül
|İtalya
|Monza
|19-21 Eylül
|Azerbaycan
|Bakü
|3-5 Ekim
|Singapur
|Singapur
|17-19 Ekim
|ABD
|Austin
|24-26 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|7-9 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|20-22 Kasım
|ABD
|Las Vegas
|28-30 Kasım
|Katar
|Lusail
|5-7 Aralık
|Abu Dabi
|Yas Marina