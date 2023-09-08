Haber: Nihat İlikcioğlu

Şimdilerde ‘’Artık Aşk Yok’’ ile sosyal medyada adeta viral haline gelen ‘’Pote’’ yakaladığı bu başarıyı şöyle anlattı:

‘’Böyle bir başarıyı bekliyordum diyemem. Ama öngörüm vardı diyebilirim. Ama şunu söylemek isterim bu virallik veya etkileşim benim için henüz neredeyse hiçbir şey, hedeflerim çok daha büyük ve en kısa süre içinde gerçekleştireceğim.’’ dedi

Genelde R&B, Soul türü müzik yapan ardından dembow ,afro tarzlarına da yönelen ‘’Pote’’ müzik tarzınızıyla ilgili

‘’Evet eskiden R&B, Slow tarzıyla bayağı ilgileniyordum. Fakat bu aralar dembow tarzı epey bi hoşuma gitmeye başladı. Bunu eserlerimde de sık sık görebilirsiniz. Bu tarza yönelmemin ve benimsememin sebebi inanılmaz özgür ve dansa uygun hissettirmesi. Ayrıca özgün olması. Dinleyicilerim de bu durumdan memnun. Birkaç farklı müzik türüne uyabilecek karakterler yansıttığımı düşünüyorum’’ dedi.

İsminin neden ‘’Pote’’ olduğuyla ilgili olarakta ise şöyle konuştu:

‘’Müziğe başladığında mahlasının Potencia olduğunu söyledi. Potencia, İspanyolca da güç anlamına geldiğinden hem İspanyolca hem de Potencia’nın anlamının o dönem hoşuna gittiğini söyledi. Fakat zamanla insanlar daha akılda kalıcı olduğu için Pote diye seslendiklerinden ayrıca Fransızca’da da ‘kanka’ demek olduğunu öğrenince daha da çok hoşuna gittiğini belirtti.

Şimdilerde üzerinde çalıştığı birkaç farklı parça olduğunu belirten ‘’Pote’’ ‘’8 Eylül’de ‘Kırmızı’ çıkıyor. Heyecanla onu bekliyoruz.’’ Diyerek hayranlarına yeni şarkısının müjdesinide vermiş oldu.