Şarkılarıyla dijital platformların çok dinlenenler listelerinden eksik olmayan Zeynep Bastık, önceki akşam Mersin'in Silifke ilçesindeki 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi. Festivalin son gününde Göksu Parkı'nda sahne alan Bastık, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeynep Bastık, katılımcıların şarkılarına alkışlarla eşlik ettiği konserde seyirciyle sık sık sohbet etti.

Bir hayranının “Çok güzelsin” diye bağırmasına “Hepsi aşktan” cevabını verdi ve büyük bir alkış koptu. Bir süredir işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan Zeynep Bastık enerjisi ile kendini izlemeye gelenleri büyüledi. Bastık fanları konsere ellerinde Zeynep Bastık’ın meşhur şarkılarından sözler yazdıkları dövizlerle gelmişti. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok Zeynep Bastık’a Türk bayrağı desenli mini bir kilim ile bölgenin ünlü okulu Toros Koleji’nin sırtında Zeynep Bastık yazan formasını hediye etti.