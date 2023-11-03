Haber: Mert Osman Erman

Rolling Stone'un Casey Bloys'un olumsuz haberlere karşı sert bir karşı saldırı başlatmak için bir "gizli ordu" oluşturduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Bloys, basın etkinliğinde hedef alınan televizyon eleştirmenlerine özür diledi.

Bu eylemin, "evden çalıştığı ve Twitter'da çok fazla gezindiği bir dönemde" yapıldığını söyledi.

"Ve bu sıkıntımı gidermek için çok ama çok aptalca bir fikir buldum," dedi Bloys, Perşembe günü New York'taki HBO etkinliğinde.

Rolling Stone, metin alışverişlerinde, bir TV eleştirmeni HBO dönem draması Perry Mason hakkında şunları tweetlediğinde bir kez Bloys'un rahatsız olduğunu bildirdi: "Saygıdeğer prestijli TV. Siper savaşları hatıralarıyla kahramanın anılarından başka erkek travmasını iletmek için bir yol bulun."

Rolling Stone tarafından incelenen metin mesajlarına göre, Bloys, HBO'nun drama programlama kıdemli başkan yardımcısı Kathleen McCaffrey'ye tweeti göndermiş ve bir çalışanın "biraz elitist bir bakış açısı" olduğu bir tweet hazırlamasını istemiş: "Erkekler (ve şimdi kadınlar) için savaşmak, başka bir şeyden daha travmatik mi? Eğer bu size çok uygun gelmiyorsa özür dilerim."

Sonunda tweet gönderilmedi, ancak diğer mesajların daha sonradan sahte hesaplardan gönderildiği iddia ediliyor.

Perşembe günü konuşan Bloys, 18 ay içinde altı tweetin "çok etkili olmadığını" söyledi, ancak hedef alınan kişilere özür diledi.

"Sızdırılan metinlerde adı geçen insanlara özür dilerim," dedi.

Ayrıca şu anda gazetecilere geri bildirimlerini iletmek için doğrudan mesaj gönderdiğini ekledi.

BBC, Bloys'tan bir yorum istedi.

Bloys ve McCaffrey arasındaki metin mesajı değişimleri, eski bir çalışan olan Sully Temori tarafından bireyler, HBO dahil olmak üzere, tarafından açılan bir dava için toplanan malzemenin bir parçası olduğu bildiriliyor. Temori, işini haksız bir şekilde kaybettiğini iddia ediyor.

Kendisine bir ruh sağlığı tanısını açıkladıktan sonra tacize uğradığını ve ayrımcılıkla karşılaştığını iddia ediyor.

Ayrıca, HBO şovlarının eleştirmenlerine yanıt vermek için sahte çevrimiçi hesaplar oluşturma gibi görevler yerine getirmesi gerektiğini iddia ediyor.

HBO'nun avukatları, Temori'nin dava dosyasının reddedilmesini talep etti. HBO, "her bir iddiayı" reddettiğini söyledi.

HBO'dan bir açıklama, "HBO'nun Temori'nin iddialarına karşı sert bir şekilde savunma yapmayı amaçladığını belirtti. Bu anlaşmazlığın tam ve adil bir çözümüne dair bir beklentimiz var. Bu süreçte, eski bir HBO çalışanı olan Bay Temori'ye gelecekteki girişimlerinde başarılar dileriz" dedi.