BAKÜ AA- Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı sabahın erken saatlerinden ziyaretçi akınına uğradı.
Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.
12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.