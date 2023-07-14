Vatan Haber Merkezi

Azerbaycanlı Gazeteci- Yazar Emil Nasırlı’nın kaleme aldığı “HAYDAR ALİYEV’İN HAYATININ 100 ANI” isimli kitabı İstanbul’da Gazeteciler Cemiyeti/Basın Müzesi’nde, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’in moderatörlüğünde gerçekleşen kitap tanıtım töreni’nde Emil Nasırlı, yaptığı bilgilendirici bir sunumla, kitabını ve doğumunun 100. yılında rahmet ve saygıyla andığımız Haydar Aliyev’i çeşitli yönleriyle anlattı.

Devlet (E) Bakanları’ndan Ali Talip Özdemir de, yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın bağımsızlığı kavuştuğu gün, kardeş ülkeyi ilk tanıyan ülke olma konusunda zamana karşı yaşanan yarışın heyecanını duygusal anılarıyla birlikte paylaştı ve Haydar Aliyev’in “Biz iki devlet bir milletiz” sözünün tarihi ve kültürel gerçeği bir ifadesi olduğunu söyledi.

Galata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özgür Çengel, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini gündeme getiren bir konuşma ile Emil Nasırlı’nın kitabının önemini vurguladı.

Dr. Akkan Suver ise bu yılın Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev’in 100.Doğum Yılı olduğunu belirterek, Marmara Grubu Vakfı’nın 26 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği Avrasya Ekonomi Zirvelerinin oluşumunda hakkı ve katkısı bulunan Haydar Aliyev’in hatırasına Marmara Grubu Vakfı’nın duyduğu yüksek saygıyı dile getirdi.

Toplantı, Emil Nasırlı’nın “HAYDAR ALİYEV’İN HAYATININ 100 ANI” imzalı kitaplarını dağıtması ile sona erdi.