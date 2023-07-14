New York

New York merkezli derginin okurları "Dünyanın En İyileri" programının bu yılki ödülleri için oylama yaptı. Program kapsamında en gözde hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylandı.

Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.

İstanbul bu listede "90,23" ortalamasıyla "Avrupa'nın En İyi 15 Şehri" listesinde birinci seçildi.

"Çok fazla seçeneğin bulunduğu çok güzel bir şehir", "Tüm bütçelere uygun" gibi yorumlar bırakan okurlar, aynı zamanda Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı'nı en sevilen turistik yerler arasında gösterdi.

İstanbul'daki "Four Seasons" oteli de okurlardan tam not alarak "Dünyanın En İyi Oteli" seçildi.

Listede, İstanbul'un ardından sırasıyla şu şehirler yer aldı:

"Floransa, Roma, Lizbon, Porto, Sevilla, Lübliyana, San Sebastian, Prag, Barselona, Salzburg, Edinburg, Madrid, Bordo, Viyana."

AA