Trabzon

Trabzon'da yaşayan 34 yaşındaki Köroğlu'nun sağ bacağı, doğuştan uyluk kemiği eksikliği nedeniyle gelişemedi.

Çocukluğundan itibaren baston ve protez bacak kullanan Köroğlu, okul bahçeleri ve sokak aralarında arkadaşlarıyla oynayarak öğrendiği futbolda gelişim gösterdi.

Ortahisar Belediyesinde bilgisayar teknisyeni olarak çalışan Köroğlu, 2016'da Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na girerek çok sevdiği futbolda profesyonelleşti.

Çocukluğundan itibaren Trabzonspor taraftarı olan Köroğlu, bordo mavili ekiple aynı renklere sahip 10 numaralı formasıyla Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımına başarı kazandırmaya çalışıyor.

Trabzonspor Kulübünün forma desteği sağladığı takımında özlem duyduğu resmi bordo-mavi formayı giyme şansı yakalayan Köroğlu, Papara Park Stadı yanındaki sahada maça çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Köroğlu, çok güzel çocukluk ve öğrencilik dönemi geçirdiğini söyledi.

Engelli olduğu için hiç dışlanmadığını, arkadaşlarıyla futbol oynayarak büyüdüğünü anlatan Köroğlu, Trabzonspor maçlarını izlemenin en büyük tutkusu olduğunu vurguladı.

Köroğlu, bordo mavili formayla maçlara çıkıp mücadele etmenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Trabzonspor'da oynama hayalim vardı. Allah amputeyle tanıştırdı, nasip oldu, Trabzonspor formasıyla Trabzonspor stadının yanındaki yeşil sahalarda resmi ampute futbol maçlarını oynuyoruz. Büyük heyecan, sevinç, her şeyi bir arada yaşıyoruz." dedi.

Karşılaşmaları olduğunda bazen Trabzonsporlu futbolcuların kendilerini ziyaret ettiğini belirten Köroğlu, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Orijinal Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanı bambaşka"

Köroğlu, ampute futbol takımının kendisine çok şey kattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ampute takımı kurulduğunda yeşil sahalarla tanıştık. Önceden okul önlerinde, betonda, mahallede oynuyorduk ama şimdi hayal ettiğimiz, televizyondan izlediğimiz, statta koltuktan baktığımız o yeşil sahalara indik. Orijinal Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanı bambaşka. Hayalsiz insan yaşayamaz. Gerçekten bir hayal gerçekleşti."

Engelini spor sayesinde unuttuğuna dikkati çeken Köroğlu, Trabzonspor taraftarı olarak bordo mavi formayla ampute takımında oynamanın heyecanını, yaşam sevincini, enerjisini ve motivasyonunu artırdığını söyledi.

Soner Köroğlu, engellilere desteklerinden dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, tüm engellilere mutlaka spor ya da sosyal aktivitelerle ilgilenmelerini önerdi.

Takım antrenörü Faruk Kuduban ise Soner Köroğlu'nun futbolla kendine güveninin artırdığını belirterek, "Hem sosyal hem de iş hayatında daha öz güvenli oldu. Takımda örnek bir kişiliğe sahip. Takım içindeki dengeye çok faydası var. Soner'in bizim takımda olmasından kendi adıma çok mutluyum." diye konuştu.