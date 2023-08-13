Haber: Beyza Betül Cihan

Tamer Karadağlı, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan ve son zamanlarda yaptığı çıkışlarla tepki çeken bir isimdir. Ancak, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi, büyük bir sürpriz olarak karşılandı.

Bu beklenmedik gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tamer Karadağlı'nın daha önce yaptığı mimiklerle Altın Portakal Film Festivali sırasında Nihal Yalçın'a ödülünü vermesi olayı uzun süre konuşulmuştu.

Oyuncu Hayal Köseoğlu ise Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösterdi. Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Tamer Karadağlı'nın niteliklerini sorgulayarak, daha fazla deneyimi olan ve daha fazla tiyatro oyununda yer almış olan arkadaşlarının bulunduğunu belirtti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü pozisyonunun belli bir nitelik gerektirmesi gerektiğini vurguladı ve yaşanan duruma şaşkınlıkla yaklaştığını ifade etti.

Hayal Köseoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Samimiyetle soruyorum: Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim."