Haber: Beyza Betül Cihan

Malazgirt ilçesinde oturan öğrenci Fatma K., sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Evde denediği deney sırasında üzerine kolonya döktükten sonra elindeki çakmağı ateşleyen Fatma, alevlerin içinde kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar meydana gelen Fatma K., yaşadığı korkunç anları anlatarak, "Aniden alevlerin içinde kaldım. Panikle banyoya koşup üzerime su döktüm. O an öleceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.