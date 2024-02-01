Ankara

HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, etkinlikteki konuşmasında, MAIN'in Türkçe tabanlı yapay zeka platformu olduğunu söyledi.

Kurumların verilerinin güvenliğini sağlamayı temel misyon olarak belirlediklerini dile getiren Mendi, "Kendi yapay zeka asistanımızı ortaya koyarak verilerin dışarı çıkmasını engellemiş olacağız. Özgün mimarimiz ile açık kaynaktaki verileri derleyerek kendi modelimizi ortaya çıkardık. Herhangi bir şekilde dışarıdaki bir yazılıma veya ürüne bağımlılığımız yok. Tamamen kendi verilerimizin olduğu güvenli bir ortam sunuyoruz." dedi.

Platformla kurumların kullanabileceği bir altyapı ortaya çıkardıklarını anlatan Mendi, "Son kullanıcıya açık bir platform olmadığını vurguluyoruz. Kurumsal kullanıma yönelik bir üründen bahsediyoruz. Fakat bu bir başlangıç. Buradan birçok startup, girişimci kendi girişimcilerini oluşturabilir. Bizim ürünümüzü alarak farklı noktalara götürebilir." diye konuştu.

Mendi, özellikle genç girişimcilerin "vizyonergenc.com" internet adresini takip ederek çalışmalar hakkında bilgi edinebileceklerini söyledi.

"Küçük bir ekiple başladık, büyüyerek ilerliyoruz"

HAVELSAN Yapay Zeka Teknolojileri Grup Lideri Berkan Demirel de platformu geliştiren ekiple gurur duyduğunu ifade ederek, üretken yapay zeka teknolojilerine son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de özellikle kamu ve askeri alanda ihtiyaç olduğunu söyledi.

İnsanların sıklıkla bu alanda bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getiren Demirel, "Bu noktada kamunun ve askeriyenin de böyle bir teknolojiden faydalanması gerektiğine inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Süreçle ilgili ilk toplantıda yaşananları da aktaran Demirel, şöyle konuştu:

"Bu AR-GE projesinin tanıtımını yaptığımızda normal şartlarda bir oylamaya geçiliyor. bu projeye geçilsin mi geçilmesin mi? Orada şöyle bir olay yaşandı, 'Arkadaşlar bu olay elzemdir yapılması gerekiyor.' şeklinde ciddi vizyon ve dirayet ortaya koydular. Küçük bir ekiple başladık, büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz."

"MAIN Akademi bu yıl içinde hayata geçirilecek"

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan da platformla ilgili iki çalışmayı hayata geçireceklerini bildirdi.

Kurumun hackathon etkinliğini düzenlediği treni "HAVELSAN Ekspres"in ikincisinin nisan ayının son haftasında yapılacağını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"İlk hackathonu, 2022 yılında hayata geçirmiştik. Kurtalan Ekspres ile Ankara'dan Siirt-Kurtalan'a gitmiştik. Orada üniversite son sınıf öğrencilerini bir yarışmaya tabi tuttuk. Bu sene de MAIN platformuna ilişkin geliştirme yapmak üzere Ankara'dan, Anadolu'nun kapılarını açtığımız Ahlat'a gideceğiz. Bu güzergah üzerindeki üniversitelerle program yapıyoruz. Böylece üniversitelerle işbirliğimizi artırmış oluyoruz. Gittiğimiz üniversitelerden de istihdamda sağlıyoruz."

Özkan, bu yıl içinde MAIN Akademi projesinin de uygulamaya konulanacağının altını çizerek, "Burada yapay zeka çalışmaları yapmak isteyen öğrenciler ve profesyoneller için bir alan oluşturacağız. Aynı zamanda eğitimler vereceğiz." dedi.

Platform CİMER başvurularının değerlendirme sürecinde de kullanılacak

Programın ardından konuşan Özkan, sürecin 1 yıl önce AR-GE projesi olarak başladığını belirtti.

Kurumların belli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde altyapı oluşturduklarına dikkati çeken Özkan, "Bu altyapımız bundan sonra hem askeri hem kamu kurumları hem de özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların iç süreçlerinde kullandıkları veriyi, kapalı ağda güvenli bir şekilde işleyecek bir yapı." diye konuştu.

Özkan, söz konusu platformun, Cumhurbaşkanlığın bağlı kuruşlarında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında CİMER başvurularını değerlendirme süreci ile Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Özkan, "Özellikle CİMER başvurularının değerlendirme sürecinde temel amacımız, buraya yapılan başvurunun hızlı şekilde doğru kanala iletilmesi ve vatandaşın hızlı şekilde cevap alabilmesi." dedi.

Şirket olarak 25 yıldır dijital dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini anlatan Özkan, üniversitelerle işbirliği yapmaya önem verdiklerini sözlerine ekledi.