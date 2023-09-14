Haber: Damla Oya Erman

On altı yaşındaki Gray Barnett, ABD gençler kategorisinde ulusal zaman deneme şampiyonu olan bir bisikletçi. Yıllardır ulusal düzeyde yarışmalara katılan ve EF Pro Cycling takımının genç geliştirme programının bir parçası olan Gray, yaz aylarında Fransa ve Belçika gibi ülkelerde düzenlenen yarışlara düzenli olarak seyahat ediyor.

Ancak yarışlara katılabilmek için bisikleti gerekiyor, bu nedenle Gray, etkinlik için bisikletini Güney Carolina'daki Greenville'den getirdi.

Ancak Gray'in bisikleti, onunla birlikte gelmedi ve bu durum, yolculuğunun sonuçlanmasını olumsuz etkiledi. Neyse ki Gray, seyahatlerinde asla bir bagaj izleme cihazı olmadan seyahat etmeyen bir kişiydi ve bu sayede kayıp bisikletini izleyebiliyordu.

Gray'in cihazı, bisikletinin Brüksel Havalimanı'nda olduğunu gösteriyordu - burada ABD'ye dönüş uçuşuna bağlandı. Ancak iki farklı havayolu tarafından işletilen bir yolculuktu ve bu nedenle işler karmaşıktı. İlk olarak Lyon'dan Brüksel'e Brussels Airlines ile uçtu, ardından United ile ABD'ye gitti. İki havayolu da Star Alliance üyeleriydi, ancak United, bisikletini bulma konusunda yardımcı olmuyordu.

Bu noktada Gray'in babası Luke Barnett, sorunu çözmek için oğluna yardımcı olma kararı aldı. Luke, çantanın Brüksel Havalimanı'nda olduğunu ve United'ın yardım etmediğini gördüğünde devreye girdi. Bisiklet, AirTag tarafından izlendiğinden, çantanın yerini tam olarak belirlemek mümkündü. Ancak United temsilcileri, Luke'un çantanın nerede olduğunu söylemesine rağmen yardımcı olamadılar. United'ın yanı sıra Brussels Airlines ile iletişime geçmeye çalıştılar, ancak her iki havayolu da sorumluluk kabul etmek istemedi.

Sorunun çözümü için umutları tükenmeye başladığında Luke, Brüksel Havalimanı'na başvurmayı denedi. İlk başta, Brüksel Havalimanı, çantaların havayollarının sorumluluğunda olduğunu belirten standart yanıtlar verdi. Ancak Luke, durumu açıklayan ve bisikletin nerede olduğunu belirten iki daha fazla yardım isteyen ileti gönderdiğinde, başka bir kişi yanıt verdi: "Ella."

Ella, AirTag tarafından izlenen konumu paylaştığında, sorun hızla çözüldü. Bisiklet, sonunda sahibine teslim edildi. Luke Barnett, bu olayın oğlu Gray'e nazikçe ısrar etmenin önemli bir yaşam dersi öğrettiğini düşünüyor. Bu deneyimin, oğlunun hayatında önemli bir ders olduğuna inanıyor.