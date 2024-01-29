Ankara

Alp Havacılık, imalat süreçlerinde uyguladığı "Seramik Freze-Yüksek Nikel Alaşımlı Bütünleşik Kanatçıklı Kompresör Disklerinin Frezelenmesi" Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Verimlilik Proje Ödülleri 2023'te 596 projenin değerlendirildiği "yerlileştirme" kategorisinde birinci seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alp Havacılık, geliştirdiği bu özgün teknoloji ile bütünleşik kanatçıklı jet motor kompressor nikel disklerini (Ni IBR/Blisk) maliyet ve verim avantajı sağlayacak şekilde üretiyor.

Ödül, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen ödül töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından Alp Havacılık Mühendislik ve Tasarım Direktörü Atilla Kaya'ya takdim edildi.

Ödül kapsamında, Eskişehir Model Fabrika tarafından sağlanacak "Öğren-Dönüş Programı" hizmetinden yararlanma hakkı da kazanıldı.

9. Verimlilik Proje Ödülleri 2023'te "AR-GE Verimlilik Projeleri" kategorisinde değerlendirilen, tasarım, üretim, montaj ve test süreçlerinin tamamının Alp Havacılık’ın sorumluluğunda olduğu ve Gökbey Helikopteri motorunda da kullanılan “TS1400 Aksesuar Dişli Kutusu” projesi de ilk 5 proje içerisinde yer alarak teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.