Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip, Antarktika'nın King George Adası'na olan yolculuklarının ilk yarısını 2 aktarma, 3 saatlik bekleme süresi ve toplam 1 gün süren yolculuğunun ardından tamamladı.

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 20 Türk bilim insanı ve 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına başvuru yaparak birincilik kazanan 3 liseli öğrenciden oluşan ekip, Santiago'ya ulaştı.

Türk Bilim Heyetini, Santiago Comodoro Arturo Merino Benitez Havalimanı'nda Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve büyükelçilik personeli karşıladı.

"Heyetimize Antarktika'da yapacakları çalışmalarında başarılar diliyoruz"

Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, bu yıl 8. kez yapılan Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekibi bir kez daha Santiago'da karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Şili'nin Punta Arenas şehri üzerinden yolculuklarına devam edecek heyetimize Antarktika'da yapacakları çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Karşılama sonrası sefer ekibi sahada yapacakları çalışmalar hakkında Büyükelçi Akoğuz'a bilgi verdi. Daha sonra ekip toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Budak da ekibe katıldı

King George Adası'nda deniz seferine başlayacak bilim heyetine Santiago'daki uzun bekleme süresinin ardından, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak da katıldı.

Bu sene Türkiye'nin Antarktika bilim diplomasisi açısından temsil edilmesi ve diplomatik ziyaretler gerçekleştirmek üzere Beyaz Kıta'ya gidecek olan Budak, ekip ile beraber Punta Arenas'a gerçekleştirilecek uçuş sonrasında Antarktika'ya varacak.

King George Adası'nda gerçekleştirilecek resmi ziyaretlerden sonra ekip, gemi seferiyle Türkiye'nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşmayı planlıyor.