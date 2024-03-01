VATAN HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Gazeteci - Yazar Seyfullah Türksoy’un Azerbaycanlı gazeteci - yazar Etibar Babayev ile birlikte yazdığı “Hatıralar Işığında HAYDAR ALİYEV” kitabı, Azerbaycan’ın son 30 yılına ışık tutan önemli bir kaynak eser olarak yayınlandı.

Azerbaycan’ın unutulmaz lideri Haydar Aliyev’in 100. Yılı anısına yayınlanan kitapta, Haydar Aliyev’le yakın dostluğu olan önemli şahsiyetlerin ilginç hatıralarına yer veriliyor. Kitapta 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile o dönemin bakanları Hikmet Çetin, Namık Kemal Zeybek, Cavit Çağlar başta olmak üzere çok sayıda isimle yapılan Haydar Aliyev ile ilgili röportajlar yer alıyor. Kitapta Barış Manço, Emel Sayın, Müşerref Akay, Ebru Gündeş gibi sanatçıların hatıralarına da yer verilmiş.

“Hatıralar Işığında Haydar Aliyev” kitabının bir özelliği de, “Biz bir millet iki devletiz” veciz sözüyle hatırladığımız Haydar Aliyev hakkında, vefatından bu yana Türkiye’de yayınlanan ilk eser olması. Türkiye ve Azerbaycan iki tanımmış yazar tarafından birlikte kaleme alınması da ayrı bir anlam taşıyor. Kitapta hatıralarına yer verilen isimlerden bazıları ise şunlar: Azersun Holding Başkanı Abdülbari Güzel, Ceylan Grubu Başkanı Zülküf Ceylan, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan Türk İşadamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı; gazeteciler Etibar Babayev, Seyfullah Türksoy, Kulu Muharremli, İrfan Sapmaz, Jale Şengün. Kitapta Haydar Aliyev döneminde devlet bürokrasisinde önemli görevlerde bulunan yetkililerin de hatıraları yer alıyor.

“HATIRLAR IŞIĞINDA HAYDAR ALİYEV”

Mir Yayıncılık tarafından İstanbul’da yayınlanan Hatıralar Işığında HAYDAR ALİYEV kitabı hakkında, gazeteci yazar Seyfullah Türksoy şu bilgileri veriyor:

“Milletlerin ve devletlerin kaderini etkileyen büyük liderler vardır.

Büyük İskender, Fatih Sultan Mehmet, Napolyon Bonapart, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela gibi tarihi şahsiyetler, dünyayı etkileyen güçlü liderler arasında sayılmaktadır. Son yüzyılın en önemli liderlerinden biri de kuşkusuz, SSCB'nin kudretli generali ve modern Azerbaycan'ın banisi Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev, bölünmenin eşiğine gelmiş, uçurumun kenarındaki bir ülkeyi, dünyanın saygın bir devleti ve cazibe merkezi haline dönüştürmeyi başarmış güçlü bir lider, dahi bir Devlet Başkanı olarak hafızalara kazınmış, tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır.

Ümummilli Lider Haydar Aliyev'in 100.doğum yıldönümü münasebetiyle duayen meslektaşım, usta gazeteci Prof.Dr. Etibar Babayev ile birlikte, dört bölümlük bir Haydar Aliyev belgeseli ve elinizdeki bu kitabı hazırlamaya karar verdik. Prof.Dr. Etibar Babayev, SSCB döneminde, 80'li yıllardan beri Haydar Aliyev'in en yakınında ve hizmetinde görev almış, onun gayretli çalışmalarına şahit olmuş ve 1993 yılında Haydar Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda da Haydar Aliyev'e sadakatini ve başarılı hizmetlerini sürdürmüş bir gazetecidir. Kitapta yer alan pekçok şahsiyetin hatıralarında dile getirdiği gibi, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel ve medyatik ilişkilerde Prof.Dr. Etibar Babayev'in hizmetleri çok büyüktür.

Bendeniz ise bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren Azerbaycan ile ilgili sayısız televizyon programına, yüzlerce kültürel ve sosyal etkinliklere imza atan bir gazeteci olarak, büyük lider Haydar Aliyev'in gerçekleştirdiği muazzam devrimlere, görkemli projelere, başarılı çalışmalara şahit olmanın gururunu yaşadım. O süreçte Azerbaycan'daki önemli açılışları, toplantıları yerinde takip etmeye, ülkedeki muazzam inkişaf ve değişimi Türk halkına duyurmaya çalıştım. Etibar Bey ile birlikte, uzun yıllara dayalı mesleki tecrübelerimizden de yararlanarak sözkonusu belgeseli ve bu kitabı hazırladık.

Büyük bir emek ve gayretin, titiz bir çalışmanın mahsulü olan Haydar Aliyev Belgeseli, Azerbaycan'ın saygın televizyon kanallarından ATV (Azad Azerbaycan Televizyonu) 'de yayınlanmıştır. Belgeselde yer alan ve Haydar Aliyev ile ilginç anıları olan değerli isimlere yeni isimler de ekleyerek birebir yaşanmış özel hatıraları ve analizleri kitap haline getirdik. Bu çalışmalarımız yaklaşık bir yıl sürdü. Kitapta şimdi hayatta olmayan bazı önemli şahsiyetlerin ilginç anıları da yer almıştır. Vefatından birkaç yıl önce, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile Güniz Sokak'taki evinde yaklaşık 3 saat boyunca, yakın dostu Haydar Aliyev'i konuşmuştuk. O tarihi röportajımızı Haydar Aliyev ile ilgili belgeselde yayınlamıştık. Aynı şekilde, yine Haydar Aliyev'in her zaman değer verdiği hatta heykelini yaptırdığı Prof.Dr. İhsan Doğramacı ile de kurucusu olduğu Bilkent Üniversitesi'nde uzun bir sohbet yapmıştık.

Haydar Aliyev'in 100'üncü yılı münasebetiyle, elbetteki çeşitli kitaplar yayınlanmıştır. Bunların her biri değerlidir.

Etibar Babayev ile birlikte hazırladığımız bu kitapta ise Türkiye'den ve Azerbaycan'dan çok sayıda devlet adamı, politikacı, bürokrat, akademisyen, işadamı, gazeteci, sanatçı ve kanaat önderinin hatıralarını ve yorumlarını biraraya getirdik.

Ulu Önder Haydar Aliyev'in 100. yılı anısına, geleceğe hoş bir sada, unutulmaz anılar bıraktığımızı düşünüyoruz.

Haydar Aliyev, kara bulutların Azerbaycan'ın üzerinde çöktüğü en çetin yıllarda, adeta bir güneş gibi doğan ve hem Azerbaycan'ın bugününü ve geleceğini aydınlatan bilge ve karizmatik bir lider olarak sonsuza dek yaşayacaktır.

Şüphe yoktur ki O, Azerbaycan halkının sönmeyen güneşi, ebedi lideridir.

Aziz hatırası önünde saygıyla baş eğiyoruz. Ruhu şad olsun!”