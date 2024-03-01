HABER: MELİKE BİRGÖLGE

Türkiye genelinde sahne sanatlarına yoğun bir katkı sunan Tiyatro Gazetesi, Anadolu tiyatrosunun da sesi, soluğu olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Tiyatro Gazetesi, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere üç yüz seksen tiyatro sanat emekçisini ödüllendirdi. Ödül kategori listesinde bu yıl Türkiye’nin dışında Kuzey Makedonya, Yunanistan, Portekiz, Özbekistan, Güney Kıbrıs ve Sırbistan sanatçıları yer alıyor.

Türkiye’nin sınırlarını aşarak yurt dışındaki sanatçıları da kucaklayan ödülleriyle, ulusal ve uluslararası alanda ödül veren tek kurum olma özelliğini sahip olan Tiyatro Gazetesi, Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Töreni’nde yurt dışından Makedonya’nın önemli rejisör ve akademisyeni Dejan Projkovski, akademisyen aktör Atilla Klınce, Makedonya Avrupa Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, İspanya, Macaristan, Portekiz eski Büyükelçisi Jordan Plevnesh, Makedonya Resne Belediye Başkanı, Jovan Tozievski, Özbekistan Kaşkaderya Müzikal Dram Tiyatrosu Müdürü Utkir Mahmadkulov, Özbekistan Tiyatro Birliği Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü, Aybek Veysaloğlu, Yunanistan tiyatro sanatçısı Sofia Kapsourou, Portekiz tiyatro adamı Rui Madeira, Kıbrıs Cumhuriyeti Antilogos Tiyatrosu-Christina Christofıa, Sırbistan İvana Nedelijkovic ödüllerini almak için İstanbul’da olacaklar.

Ödül Töreni 4 Mart Pazartesi 2024 tarihinde saat: 19:00 Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.